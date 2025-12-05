Polizei ermittelt: Böller in Schule gezündet – drei Verletzte

Nürnberg (dpa/lby) - Drei Schüler einer Nürnberger Schule sind durch eine Böllerexplosion verletzt worden. Den Feuerwerkskörper warf nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Schüler aus einer Gruppe heraus.
An einem Nürnberger Gymnasium gibt es einen Knall, drei Schüler werden verletzt. Ein bislang unbekannter Schüler hatte einen Böller geworfen. Jetzt sucht ihn die Polizei.
Der Vorfall ereignete sich an einem Gymnasium im Stadtteil Eibach. Die drei Schüler im Alter von 12, 15 und 16 Jahren standen direkt neben dem explodierenden Böller und erlitten ein Knalltrauma. Einer von ihnen verletzte sich außerdem am Bein und kam in ein Krankenhaus.
Der Böllerwerfer flüchtete ersten Ermittlungen zufolge. Ob er dieselbe Schule besucht, ist derzeit unklar.