Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom Freitag, 19.30 Uhr auf Samstag, 3.15 Uhr einen Pkw BMW 520d XDrive von einem Grundstück in der Ilmenauer Weidenstraße. Der 63-jährige Fahrzeugbesitzer stellte am Freitagabend sein Auto in seiner Einfahrt ab und konnte am Samstagmorgen nur noch das Fehlen des BMWs feststellen. Der Wert des Fahrzeuges beträgt circa 55.000 Euro.