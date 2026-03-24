In der Regelschule Breitungen kam es am Montag zu einem Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungslage. Ein Schüler hat diese verursacht. Das bestätigte die Polizei am Dienstag auf Anfrage der Redaktion. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen einen 16-jährigen Jungen. Am Montag sei der Polizei bekannt geworden, dass es verbale Drohungen des Schülers gab, „woraufhin umfangreiche polizeiliche Maßnahmen initiiert wurden“, teilt Julia Kohl, Sprecherin der Polizei in Suhl, mit. Es habe eine „intensive Zusammenarbeit“ mit der Schule, dem Jugendamt, dem Schulamt und mit dem Landkreis gegeben. Der 16-Jährige habe sich „auf eigenen Wunsch und mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten“ in psychologische Betreuung begeben. Die polizeilichen Maßnahmen hätten „keine Hinweise auf eine akute Gefährdung“ ergeben, so Kohl abschließend.