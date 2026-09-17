Polizei ermittelt: Auto kracht in Schultransport - Elf Verletzte

Torgau (dpa/sn) - Neun Schülerinnen und zwei Frauen sind bei einem Unfall in Torgau verletzt worden. Die Fahrerin eines Kleintransporters zur Beförderung von Schülern verringerte an einer Bushaltestelle am Morgen das Tempo, um nach weiteren Fahrgästen zu schauen, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr in diesem Augenblick eine 82-Jährige mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf den Transporter auf.