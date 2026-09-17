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Polizei ermittelt Auto kracht in Schultransport - Elf Verletzte

In Torgau kracht es an einer Haltestelle. Dort fährt ein Auto auf einen Kleintransporter mit neun Schülerinnen an Bord auf.

Polizei ermittelt: Auto kracht in Schultransport - Elf Verletzte
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Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Torgau (dpa/sn) - Neun Schülerinnen und zwei Frauen sind bei einem Unfall in Torgau verletzt worden. Die Fahrerin eines Kleintransporters zur Beförderung von Schülern verringerte an einer Bushaltestelle am Morgen das Tempo, um nach weiteren Fahrgästen zu schauen, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr in diesem Augenblick eine 82-Jährige mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf den Transporter auf.

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Laut Polizei wurden neun Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren, die 55-jährige Transporterfahrerin und die Autofahrerin in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Kleintransporters konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, die 82-jährige Autofahrerin blieb in der Klinik. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.