Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Brand von rund 150 Heuballen hat in Schweinfurt einen größeren Einsatz ausgelöst. Wegen des starken Rauchs wurden auch nahe Bahngleise vorübergehend gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte wurden in der Nacht zum Sonntag alarmiert. Bei ihrem Eintreffen brannten die Heuballen lichterloh. Neben der Feuerwehr war auch das Technische Hilfswerk an den Löscharbeiten beteiligt, die bis morgens andauerten. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.