Am Samstagnachmittag sprachen zwei unbekannte männliche Täter gutgläubige Bürger auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Humboldtstraße an und baten um 20 Euro für behinderte Kinder. Als eine 76-Jährige ihre Geldbörse öffnete, entnahm einer der Männer unter aufdringlichem Verhalten einen 50-Euro-Schein. Beim Versuch derselben Masche bei einem 85-Jährigen rief dieser lautstark, dass Betrüger am Werk sind. Die Diebe entfernten sich daraufhin mit einem älteren, blauen VW Passat mit ausländischen Kennzeichen in unbekannte Richtung. Die Polizei beschreibt sie wie folgt: Kräftige Statur, kurze dunkle Haare mit Dreitagebart, südländisches Aussehen, schwarze Jacke, blaue Jeanshose, schwarze Turnschuhe, Umhängetasche mit Aufschrift „Club“ sowie schlanke Statur, mittellange, schwarze, stark gegelte Haare, südländisches Aussehen, schwarze glänzende Jacke, blaue Jeanshose, blaue Turnschuhe. Der Fahrer soll ebenfalls südländisch aussehen. Hinweise an die Polizei unter (0 36 77) 60 11 24 (Hinweisnummer: 0253353/2024).