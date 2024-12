Einem Seniorenpaar war vermutlich bei einem Einkauf in einem Supermarkt in Seebach am 7. Oktober die Girokarten von einer Unbekannten entwendet worden. „In der weiteren Folge benutzte die unbekannte Person diese für Geldabhebungen bei einem Kreditinstitut in der Julius-Lippold-Straße in Eisenach. Den Senioren entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von knapp 3000 Euro“, berichtete die Polizei, die Zeugen sucht. Im Rahmen der Fahndung wurden jetzt Fotos veröffentlicht. Wer Angaben zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, die Polizei in Eisenach unter Telefon 03691/261124 zu kontaktieren (Bezugsnummer 0263863/2024 nennen).