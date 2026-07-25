Jengen (dpa/lby) - Nach einem Unfall auf der B12 nahe Jengen (Landkreis Ostallgäu) ist die Bundesstraße 12 dort in beide Richtungen gesperrt. Vier Autos waren an dem Unfall beteiligt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Mensch sei leicht verletzt worden. Die Sperrung könnte laut den Schätzungen des Sprechers noch etwa eine Stunde dauern. Genauere Angaben zum Verletzten und zu den anderen Unfallbeteiligten konnte der Polizeisprecher zunächst nicht machen. Auch die Unfallursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.