 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Storch irrt orientierungslos durch Meiningen

Polizei-Einsatz Storch irrt orientierungslos durch Meiningen

In Meiningen hatte sich am Samstagabend ein Storch verirrt. Die Polizei musste einschreiten und ihm helfen. 

Polizei-Einsatz : Storch irrt orientierungslos durch Meiningen
1
Storch - Symbolbild. Foto: dpa

Anwohner des Bodenwegs ihren Augen kaum, wie die Polizei berichtet. Ein Storch war mitten auf der Straße, augenscheinlich etwas orientierungslos. Die mutigsten Beamten der Dienststelle wurden umgehend zum Einsatzort geschickt, um zu schauen, ob dem Gefieder zu helfen ist.

Nach der Werbung weiterlesen

Als die beiden unerschrockenen Beamten eintrafen, stellten sie einen leicht verschreckten, aber scheibar unverletzten Storch fest. Ein mit Federvieh vertrauter Beamter schnappte sich vorsichtig den Storch. Danach er wurde im Streifenwagen auf eine große Wiese gebracht. Von dort flatterte der Storch, nachdem er noch eine Runde über dem Streifenwagen drehte, davon. 