Polizei-Einsatz : Storch irrt orientierungslos durch Meiningen

Als die beiden unerschrockenen Beamten eintrafen, stellten sie einen leicht verschreckten, aber scheibar unverletzten Storch fest. Ein mit Federvieh vertrauter Beamter schnappte sich vorsichtig den Storch. Danach er wurde im Streifenwagen auf eine große Wiese gebracht. Von dort flatterte der Storch, nachdem er noch eine Runde über dem Streifenwagen drehte, davon.