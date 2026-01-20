Polizei-Einsatz: Radfahrer fährt nach Geburtstagsparty auf Autobahn

Bamberg (dpa/lby) - Ein Radfahrer hat sich nach einer Feier in Bamberg auf die Autobahn 73 verirrt. Der Mann sei deutlich alkoholisiert gewesen und über die Bundesstraße 505 und dann weiter zur Autobahn geradelt, teilte die Polizei mit.
Ein 75-jähriger Radler verwechselt nach einer Feier die Straße. Die Polizei kann ihn gerade noch auf dem Beschleunigungsstreifen der A73 stoppen. Das hat nun Folgen für den Mann.
Bamberg (dpa/lby) - Ein Radfahrer hat sich nach einer Feier in Bamberg auf die Autobahn 73 verirrt. Der Mann sei deutlich alkoholisiert gewesen und über die Bundesstraße 505 und dann weiter zur Autobahn geradelt, teilte die Polizei mit.
Bei der Polizei gingen mehrere Notrufe von Autofahrern ein, die den Radfahrer beobachteten. Einsatzkräfte konnten diesen gerade noch auf dem Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Bamberg-Süd stoppen.
Der 75-Jährige gab laut der Polizei an, dass er von einer Geburtstagsfeier in Hirschaid gekommen sei und zu seiner Wohnung in Bamberg habe radeln wollen. Dabei habe er einen wackeligen Eindruck gemacht und stark nach Alkohol gerochen. "Offenbar hatte er in diesem Zustand die Straßen verwechselt", hieß es von der Polizei.
Diese ordnete einen Blutalkoholtest an. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.