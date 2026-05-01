Polizei-Einsatz: Maiwagen kippt um - Zwölf Menschen verletzt

Besigheim - Ein voll besetzter Maiwagen mit Feiernden ist am Abend im Kreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg umgekippt - zwölf Menschen sind nach Polizeiangaben bei dem Unfall verletzt worden. Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher am Abend zunächst nichts sagen. Von Lebensgefahr sei derzeit nicht die Rede. Nach dem Unfall kurz vor 20.00 Uhr in Besigheim sei aber auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Alle Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.