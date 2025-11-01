„Heute ist ein guter Tag nach den Sternen zu greifen“, sagt Claudia Becker-Fritz. Die Gleichstellungsbeauftragte hatte dabei die Sterne der Schulterklappen im Blick, die auf einem Tisch nebst Blumen und Urkunden bereitlagen. 39 Beamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld wurden am Donnerstag befördert. Das Bürgerhaus in Neuhaus am Rennweg bot dafür den festlichen Rahmen, den Beamte des Thüringer Polizeiorchesters musikalisch begleitet hatten.