Polizei: Drei Millionen Überstunden bei bayerischer Polizei

Augsburg (dpa/lby) - Die bayerische Polizei sitzt auf einem Berg von mehr als drei Millionen Überstunden – Tendenz steigend. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtags-Grünen in Bayern hervor, die der "Augsburger Allgemeinen" vorliegt. Am stärksten betroffen sind das Polizeipräsidium München mit durchschnittlich 123 Überstunden pro Kopf und das Landeskriminalamt mit 143. Landesweit summierten sich die Überstunden dem Innenministerium zufolge im vergangenen Jahr auf 3,15 Millionen.