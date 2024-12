München (dpa/lsw) - An den Bahnhöfen in Bayern hat es in diesem Jahr zu Weihnachten viel Gewalt gegeben. Es habe mehr Gewalttaten als in den Vorjahren gegeben und auch die "Intensität der Angriffe" sei extremer geworden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Über die Weihnachtsfeiertage seien demnach Einsatzkräfte und Bahnmitarbeiter wiederholt bedroht worden.