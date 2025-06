Zeulenroda-Triebes (dpa/th) - Ein verdächtiger Brief an das Thüringer Katasteramt hat in Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Derzeit sei das Gebäude gesichert, teilte die Polizei mit. Niemand könne hinein oder hinaus. Gegen 9.45 Uhr hatten Mitarbeiter des Amtes den Brief mit einer unbekannten Substanz geöffnet und die Behörden alarmiert.