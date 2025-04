Polizei: Blitzermarathon: Mehr als 100 Kontrollstellen in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Polizei wird am kommenden Mittwoch an mehr als 100 Orten das Einhalten des vorgeschriebenen Tempolimits kontrollieren. Den Schwerpunkt bilden dabei Straßen an Schulen, Kindergärten und weiteren gefährdeten Orten. Das teilt die Landespolizeidirektion Thüringen mit.