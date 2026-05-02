Polizei bittet um Mithilfe: 71-Jähriger aus Raum Saalfeld vermisst

Heinz Müller wird seit Freitag, 1. Mai, vermisst. Der Mann wurde zuletzt gegen 18 Uhr im privaten Umfeld in Weißbach (Gemeinde Uhlstädt‑Kirchhasel) gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Seit Freitag wird Heinz Müller (71) vermisst. Der demenzkranke Mann ist mit einem hellgrünen Damenrad unterwegs.
Heinz Müller wird seit Freitag, 1. Mai, vermisst. Der Mann wurde zuletzt gegen 18 Uhr im privaten Umfeld in Weißbach (Gemeinde Uhlstädt‑Kirchhasel) gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
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Der 71-Jährige ist etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, hat kurzes graues Haar und eine kräftige Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkelblaue Steppjacke, eine graue lange Hose, ein schwarzes Basecap sowie braune Lederschuhe. Auffällig ist zudem, dass der Vermisste mit einem hellgrünen Damenfahrrad unterwegs ist.
Nach Angaben der Polizei leidet der Senior an einer beginnenden Demenz und ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Aufgrund seines Gesundheitszustands kann nicht ausgeschlossen werden, dass er orientierungslos ist oder sich in einer hilflosen Lage befindet.
Die Polizei Saalfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Heinz Müller gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03671/560 direkt an die Polizei Saalfeld zu wenden. Jede Beobachtung, auch solche, die zunächst unbedeutend erscheinen, könnte für die Suche von Bedeutung sein.