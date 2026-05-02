Polizei bittet um Mithilfe: 71-Jähriger aus Raum Saalfeld vermisst

Die Polizei Saalfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Heinz Müller gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03671/560 direkt an die Polizei Saalfeld zu wenden. Jede Beobachtung, auch solche, die zunächst unbedeutend erscheinen, könnte für die Suche von Bedeutung sein.