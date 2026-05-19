Polizei bittet um Mithilfe: 24-Jähriger aus Schalkau vermisst

Lukas Daniel Grimm aus Schalkau wird vermisst. Wer ihn gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Foto: privat/

Der 24-Jährige wird als sehr schlank beschrieben und ist etwa 1,85 Meter groß. Er hat kurze, lockige braune Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich eine schwarze Jeans, weiße Turnschuhe sowie ein dunkelblaues T-Shirt. Möglicherweise führte er zusätzlich ein anthrazitfarbenes Hemd mit sich.