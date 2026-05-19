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  6. 24-Jähriger aus Schalkau vermisst

Polizei bittet um Mithilfe 24-Jähriger aus Schalkau vermisst

Lukas Daniel Grimm (24) wird seit den frühen Morgenstunden vermisst. Er verließ gegen 3 Uhr eine Adresse in Effelder – möglicherweise in psychischer Ausnahmesituation.

Polizei bittet um Mithilfe: 24-Jähriger aus Schalkau vermisst
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Ein 24-jähriger Mann aus Schalkau gilt seit den frühen Morgenstunden als vermisst. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Seit den frühen Morgenstunden wird der 24-jährige Lukas Daniel Grimm aus Schalkau vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ der junge Mann gegen 3 Uhr eine Kontaktadresse im Effelder Ortsteil und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

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Seitdem fehlt von Grimm jede Spur. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und möglicherweise auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.

Lukas Daniel Grimm aus Schalkau wird vermisst. Wer ihn gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Foto: privat/ 

Der 24-Jährige wird als sehr schlank beschrieben und ist etwa 1,85 Meter groß. Er hat kurze, lockige braune Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich eine schwarze Jeans, weiße Turnschuhe sowie ein dunkelblaues T-Shirt. Möglicherweise führte er zusätzlich ein anthrazitfarbenes Hemd mit sich.

Die Polizeiinspektion Sonneberg bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 57 43 76100 zu melden.

Eine Einverständniserklärung der Angehörigen zur Veröffentlichung der Vermisstenmeldung liegt vor.