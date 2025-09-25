 
Polizei bittet um Hinweise 44-Jähriger aus Rödental vermisst

Seit dem späten Montagnachmittag wird der 44-jährige Sandy Mayer aus dem Rödentaler Ortsteil Schönstädt vermisst. Gesichtet wurde er nochmals in Thüringen. Dann verlor sich seine Spur.  Die Polizei bittet um Hinweise.

 
Herr Mayer verließ am Montag, 22. September 2025, gegen 17 Uhr, zu Fuß sein Haus im Rödentaler Ortsteil Schönstädt in unbekannte Richtung. Am heutigen Donnerstag, 25. September 2025, gegen 13.10 Uhr, wurde der Vermisste zuletzt im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet in der thüringischen Gemeinde Frankenblick, Ortsteil Rückerswind, gesehen. Auf Ansprache durch einen Zeugen lief er durch den Wald in Richtung Fischbach (Stadt Rödental / Bayern) weg. Seitdem fehlt von Herrn Mayer jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste Foto: Polizei

Die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg führt mit Unterstützung weiterer Dienststellen umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Vermissten durch. Unter anderem befinden sich ein Polizeihubschrauber sowie Personensuchhunde der Polizei im Einsatz.

Der Vermisste ist 44 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und schlank. Herr Mayer hat eine Glatze und trägt einen Dreitagebart. Auffällig sind seine Tattoos am Unterarm, Brust, Hals und Bauch sowie Ohrringe in beiden Ohren. Bekleidet ist Herr Mayer mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke sowie einer hellen Hose.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg unter der Tel.-Nr. 09568/94310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.