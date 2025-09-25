Polizei bittet um Hinweise 44-Jähriger aus Rödental vermisst

Herr Mayer verließ am Montag, 22. September 2025, gegen 17 Uhr, zu Fuß sein Haus im Rödentaler Ortsteil Schönstädt in unbekannte Richtung. Am heutigen Donnerstag, 25. September 2025, gegen 13.10 Uhr, wurde der Vermisste zuletzt im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet in der thüringischen Gemeinde Frankenblick, Ortsteil Rückerswind, gesehen. Auf Ansprache durch einen Zeugen lief er durch den Wald in Richtung Fischbach (Stadt Rödental / Bayern) weg. Seitdem fehlt von Herrn Mayer jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.