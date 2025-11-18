Letztmalig gesehen wurde die Jugendliche am 17. November 2025, gegen 09.00 Uhr in Ichtershausen (Ilm-Kreis).
Polizei bittet um Hinweise 16-Jährige aus dem Ilm-Kreis vermisst
Redaktion 18.11.2025 - 10:59 Uhr
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Such nach der vermissten 16-jährigen Yamila Rudolph.
Yamila Rudolph ist etwa 1,78 Meter groß, hat braune Augen und braun/schwarze, stark gelockte Haare.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen geben kann oder sie seit gestern Morgen gesehen hat, wird gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0299858/2025 an die Polizei Ilmenau (03677-601124) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.