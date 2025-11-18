 
Polizei bittet um Hinweise 16-Jährige aus dem Ilm-Kreis vermisst

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Such nach der vermissten 16-jährigen Yamila Rudolph.

Letztmalig gesehen wurde die Jugendliche am 17. November 2025, gegen 09.00 Uhr in Ichtershausen (Ilm-Kreis).

Yamila Rudolph ist etwa 1,78 Meter groß, hat braune Augen und braun/schwarze, stark gelockte Haare. 

Die Vermisste Foto: Polizei

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen geben kann oder sie seit gestern Morgen gesehen hat, wird gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0299858/2025 an die Polizei Ilmenau (03677-601124) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. 