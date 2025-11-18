Polizei bittet um Hinweise 16-Jährige aus dem Ilm-Kreis vermisst

Die Vermisste Foto: Polizei

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen geben kann oder sie seit gestern Morgen gesehen hat, wird gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0299858/2025 an die Polizei Ilmenau (03677-601124) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.