Polizei bittet um Hinweise 15-Jährige aus Saalfeld wird vermisst
Redaktion 25.12.2025 - 08:05 Uhr
Seit Dienstagabend wird die 15-jährige Lea Sophie aus Saalfeld vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche und um Hinweise zum Aufenthaltsort.
Lea Sophie verließ die Einrichtung gegen 22:45 Uhr zusammen mit einer weiteren Bewohnerin, ohne dass klar ist, in welche Richtung sie anschließend gegangen sind. Angaben zur Bekleidung liegen derzeit nicht vor.
Die Fahndung ist derzeit noch andauernd. Die Behörden bitten dringend um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.