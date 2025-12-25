 
Polizei bittet um Hinweise 15-Jährige aus Saalfeld wird vermisst

Seit Dienstagabend wird die 15-jährige Lea Sophie aus Saalfeld vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche und um Hinweise zum Aufenthaltsort.

Eine 15-Jährige aus Saalfeld wird seit Dienstagabend vermisst. Foto: dpa

Die Landespolizei Thüringen sucht nach der 15-jährigen Lea Sophie Schwittling, die seit Dienstagabend aus einem Mädchenwohnheim in Saalfeld verschwunden ist. Bislang ist unklar, wo sich das Mädchen aufhält; es wird nicht ausgeschlossen, dass sie sich im Raum Jena befindet.

Lea Sophie verließ die Einrichtung gegen 22:45 Uhr zusammen mit einer weiteren Bewohnerin, ohne dass klar ist, in welche Richtung sie anschließend gegangen sind. Angaben zur Bekleidung liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei beschrieb die Vermisste als etwa 1,65 Meter groß, schlank, mit langen dunkelblonden Haaren. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Die Fahndung ist derzeit noch andauernd. Die Behörden bitten dringend um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.