Polizei: Bilanz zu Himmelfahrt: Weniger Notrufe, mehr Unfälle

Erfurt (dpa/th) - An Christi Himmelfahrt haben weniger Menschen in Thüringen den Notruf gewählt als im vergangenen Jahr. In der Landeseinsatzzentrale gingen 677 Notrufe ein, wie die Polizei mitteilte. Das waren etwa 60 weniger als 2024. Nach einem ruhigen Start wurde die Polizei den Angaben nach zu 51 Körperverletzungsdelikten gerufen, zumeist am Abend und in Verbindung mit Alkohol und anderen Drogen. 63 Mal rückten Beamte wegen Ruhestörung aus, 21 Mal wegen Streitigkeiten.