Erfurt (dpa/th) - Ein Mann ist in Erfurt betrunken mit einem Auto auf Gleise der Straßenbahn gefahren. Die Polizei stellte bei dem 38-Jährigen nach dem Unfall in der Nacht auf Sonntag einen Atemalkoholwert von 1,39 Promille fest, hieß es in einer Mitteilung. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, auch an den Schienen entstand den Angaben zufolge kein sichtbarer Schaden. Zudem konnte der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.