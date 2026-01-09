In Arnstadt häufen sich seit Wochen Meldungen über Einbrüche. Im Polizeibericht der Landespolizeiinspektion Gotha tauchen nahezu täglich neue Fälle auf. Auf Anfrage der Redaktion bestätigt Polizeisprecherin Josefine du Maire den Anstieg. Sie nennt konkrete Zahlen: Im Dezember vergangenen Jahres registrierte die Polizei für den Bereich Arnstadt 32 besonders schwere Diebstähle – von Tankstellen- über Werkstatt- bis hin zu Hofladen-Einbrüchen war alles dabei. Im November waren es zehn Fälle. Zum Vergleich: Im Dezember 2024 wurden 13 Einbrüche gemeldet, im November desselben Jahres sieben. Die Zahlen haben sich also mehr als verdoppelt.