Eigentlich ist Steffen Krauße immer allein unterwegs, wenn er Motorrad fährt. Vor allem die Zeit nach dem Feierabend nutze er für größere und kleine Touren, erzählt er. Am Samstag hatte er erstmals gut 60 Mitfahrer vor und hinter sich. „Das wollte ich mir nicht entgehen lassen“, sagt der Saalfelder. Doch nicht nur seine Leidenschaft zum Motorradfahren habe ihn nach Südthüringen geführt. Das Ansinnen der gemeinsamen Ausfahrt sei ein zweiter Ansporn für ihn, betont er. Denn die Motorradfahrer, die der Einladung von Marco Bader gefolgt sind und ihre Maschinen auf dem Platz der Deutschen Einheit geparkt haben, sind nicht nur zusammengekommen, um die besten Kurven Thüringens unter die Räder zu nehmen. Sie wollen aufmerksam machen auf die Krankheit Depression. Sie wollen Betroffenen Mut machen und Spenden sammeln.