Polizei: Bayerns Polizei hat neues Ausbildungszentrum in Freyung

Bayerns Polizei sei aufgrund des großen Personalzuwachses auf zusätzlichen Aus- und Fortbildungskapazitäten angewiesen, betonte Herrmann. Auch in den kommenden Jahren werde mit hohen Einstellungszahlen und darauf aufbauend mit einem großen Bedarf an Fortbildungen, Fachtagungen und Workshops gerechnet. Das Fortbildungsinstitut der bayerischen Polizei in Ainring mit seiner bislang einzigen Außenstelle, der Zentralen Diensthundeschule in Herzogau, habe angesichts der steigenden Personalzahlen die Kapazitätsgrenze erreicht.