Er habe früher schon immer Sheriff spielen wollen, sagt Uwe Metz und lacht. Das ist seine erste, schnelle Erklärung dafür, warum er Polizist geworden ist. Die zweite ist komplexer. Und sie lässt tief blicken in das Grundverständnis dieses Mannes, der mehr als 14 Jahre die Polizeiinspektion Bad Salzungen leitete und in dieser Woche in den Ruhestand verabschiedet wurde. „Unsere Staatsform ist die bestmögliche“, sagt Metz. Und meint damit nicht nur, dass Politik in einer liberalen Demokratie wie der Bundesrepublik grundsätzlich gewaltfrei ist. Er verweist vor allem auf die Grundrechte hierzulande, die Freiheit und Sicherheit ermöglichten. Das, sagt Metz, habe er früh verstanden und deshalb zum Schutz dieses Status quo seinen Teil beitragen wollen.