Die gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei Thüringen, Sachsen-Anhalt und Bayern hat dazu geführt, dass am Donnerstag ein Autodieb gefasst wurde. Der Mann wurde nach intensiven Ermittlungen ausfindig gemacht und sitzt nun in Haft. Die Polizei aus Unterfranken berichtet, wie es dazu kam und was dem vorausgegangen war: Schon in der Nacht vom 12. auf den 13. April war in Hohenroth im bayerischen Landkreis Rhön-Grabfeld in der Straße Am Hohn ein grauer VW Passat entwendet worden – Baujahr 2024 und gerade erst vor einem halben Jahr zugelassen. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Fahrzeug in Thüringen im Raum Nordheim unterwegs war.