Am Prüfungstag: Bombendrohung an 36 Thüringer Schulen

Erfurt (dpa/th) - Unbekannte haben am Montag Drohmails an 36 Thüringer Schulen verschickt. Es habe sich in allen Fällen um den gleichen Wortlaut gehandelt, erklärte ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Thüringen der Deutschen Presse-Agentur. Die Beamten hätten in allen Fällen die Bedrohungslage vor Ort überprüft. Die Wahrscheinlichkeit für den "Eintritt eines Schadensfalls" sei überall als "äußerst gering" eingeschätzt worden, sagte der Sprecher.