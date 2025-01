Zapfendorf (dpa/lby) - Bei einem Brand oder einer Verpuffung in einem Haus in Oberfranken ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte ein Zeuge den 59-Jährigen leblos aus dem stark verrußten Gebäude in Zapfendorf (Landkreis Bamberg) geholt, bevor die Feuerwehr kam.