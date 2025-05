Politisiert worden sei sie 2015 bei der Arbeit in einer Unterkunft für Geflüchtete, so Caroline Bosbach. "Ich hatte mir das romantisch vorgestellt – Deutschunterricht geben, interkulturelle Kompetenzen stärken. Aber erlebt habe ich Probleme mit jungen Männern und einen überforderten Staat", schilderte sie. Ihren Vater betrachte sie als politisches Vorbild. Sie habe sich aber fest vorgenommen, besser auf ihre Gesundheit zu achten. "Ob ich mein Leben so leben möchte wie er, weiß ich nicht."