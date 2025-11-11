 
Politisches Theater in Suhl Für mehr Bewegungsfreiheit bei den Linken

Zu einer Begegnung zwischen Kunst und Politik unter dem Titel „Bei den Linken“ – Theater für Bewegungsfreiheit wird ins Community Art Center Suhl eingeladen.

Politisches Theater in Suhl: Für mehr Bewegungsfreiheit bei den Linken
Das Veranstaltungsplakat. Foto:  

Wann, wenn nicht jetzt? Mit dieser Frage im Gepäck lädt der Schauspieler, Aktivist und Theatermacher Riadh Ben Ammar zu einer besonderen Begegnung zwischen Kunst und Politik ein. In seinem Stück „Bei den Linken“ nimmt er das Publikum mit auf eine Reise durch zwanzig Jahre politischer Erfahrung, Aktivismus und Solidarität – und hält dabei der linken Szene in Deutschland den Spiegel vor: ehrlich, selbstironisch und mit viel Humor. Wann also? Jetzt! Nämlich am Freitag, 21. November, ab 20 Uhr, im Community Art Center Suhl im Steinweg 28. Dazu lädt Rafael Brix im Namen des Suhler Vereins unofficial pictures ein.

Ben Ammar erzählt von Missverständnissen, von geteilten Idealen und gemeinsamen Kämpfen – und fragt, wie radikale Visionen von Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität im Alltag bestehen können, der zunehmend von rechter Bedrohung geprägt ist.

Seit 2012 unterwegs

Das Stück ist Teil des Projekts „Theater für Bewegungsfreiheit“, das Ben Ammar 2012 gegründet hat und mit dem er seitdem mit verschiedenen Produktionen durch Europa tourt. Sein Leben spielt sich zwischen Tunesien und Deutschland ab, und er ist Mitgründer des transnationalen Netzwerks Afrique Europe Interact. Sein praktisches Engagement richtet sich gegen die EU-Außengrenze und für das Recht auf Bewegungsfreiheit, heißt es in der Einladung.

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet zwischen fünf und 15 Euro, Karten gibt es an der Abendkasse.

Mehr zum Verein unofficial pictures und dem Programm im Internet:

www.perspektivwechsel-erstaufnahme.de

www.hkw.de/programme/contributors/riadh-ben-ammar

www.afrique-europe-interact.net