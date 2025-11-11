Politisches Theater in Suhl: Für mehr Bewegungsfreiheit bei den Linken

Wann, wenn nicht jetzt? Mit dieser Frage im Gepäck lädt der Schauspieler, Aktivist und Theatermacher Riadh Ben Ammar zu einer besonderen Begegnung zwischen Kunst und Politik ein. In seinem Stück „Bei den Linken“ nimmt er das Publikum mit auf eine Reise durch zwanzig Jahre politischer Erfahrung, Aktivismus und Solidarität – und hält dabei der linken Szene in Deutschland den Spiegel vor: ehrlich, selbstironisch und mit viel Humor. Wann also? Jetzt! Nämlich am Freitag, 21. November, ab 20 Uhr, im Community Art Center Suhl im Steinweg 28. Dazu lädt Rafael Brix im Namen des Suhler Vereins unofficial pictures ein.