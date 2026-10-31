Politisches Statement: Warum Felix Klare offen Kritik an Waffenlieferungen äußert

Stuttgart - "Tatort"-Darsteller Felix Klare (48) ist "absolut gegen irgendwelche Kriegs- und Waffenlieferungen". Sie seien der Hauptgrund, dass Menschen fliehen, sagte der Schauspieler "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). "Wenn in einem Land Krieg ist, dann versuchen alle, sich in Sicherheit zu bringen, logisch." Das sei in Deutschland nicht anders gewesen. "Aber im Zeitalter des Neokapitalismus, also seit dem Fall der Mauer etwa, scheint es in erster Linie nur noch um Geld und die Expansion von Firmen zu gehen."