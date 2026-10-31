Politisches Statement: Warum Felix Klare offen Kritik an Waffenlieferungen äußert

Ob er als Gegner von Waffenlieferungen in Deutschland in der Minderheit sei, wisse er nicht. "Selbst wenn, hat Demokratie soweit ich das verstehe, auch mit dem Gehörtwerden von Minderheiten zu tun", sagte der gebürtige Heidelberger. "Ein Gleichgewicht zu schaffen, dass nicht der Eine durchregieren kann, oder eine andere Partei so stark wird, dass sie letztendlich ein Ungleichgewicht herstellt, das finde ich wichtig." Klare ist seit 2008 als Ermittler Sebastian Bootz im Stuttgarter "Tatort" zu sehen und liest bei "Tatort Mittelmeer" im Schauspielhaus Stuttgart Erfahrungsberichte geretteter Flüchtlinge.