Unbekannte hatten die Gräber demnach auf dem Waldfriedhof in Weiden in der Oberpfalz in der Nacht zum Mittwoch geschändet. Sie hätten Anbringungen an den Gräbern wie eine Steinplatte entfernt, sagte eine Polizeisprecherin. Der finanzielle Schaden werde auf rund 1.000 Euro geschätzt.