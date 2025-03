Passau (dpa/lby) - CSU-Chef Markus Söder hat das gigantische Schuldenpaket von Union und SPD gegen Kritik verteidigt. "WIr senden mit gestern Abend ein Signal nicht nur an Freunde, sondern auch an Feinde", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Rede beim politischen Aschermittwoch in Passau.