Politischer Stimmungstest Opposition überrascht bei Senatswahl in Tschechien

Prag - Bei der Senatswahl in Tschechien hat die liberale und konservative Opposition einen überraschenden Achtungserfolg erzielt: Mindestens vier ihrer Kandidaten erzielten bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Das ging aus den Teilergebnissen nach Auszählung von mehr als 80 Prozent der Wahlbezirke hervor. Über die übrigen frei werdenden Mandate entscheidet erst ein Stichwahl-Rennen in einer Woche. Die rechtspopulistische Partei ANO des Regierungschefs und Milliardärs Andrej Babis schickt die meisten Kandidaten in diese zweite Runde.