Abensberg (dpa/lby) - In Bayern beginnt die heiße Phase der Bierzeltsaison. Bevor aber in München das große Oktoberfest startet, kommt es an diesem Montag auf dem Gillamoos-Volksfest in Abensberg traditionell wieder zum Schlagabtausch der politischen Parteien. In den vergangenen Jahren hatte der eine oder andere Politiker die Grenze zwischen politischem Meinungsstreit und folkloristischem Haudrauf neu zu ziehen versucht.