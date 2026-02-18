Kann diese Stadt hinter den Thüringer Bergen – hier sagt man natürlich, dass sie vielmehr davor liegt – eigentlich auch Wirkung in der großen Politik entfalten? Nun, der Auftritt von Andrea Nahles singenderweise beim Politischen Aschermittwoch 2019 hallt bis heute nach. Ja, bei diesem Politischen Aschermittwoch, der, wie der Name schon sagt, traditionell am Faschingsdienstag stattfindet. Und eigentlich eine Karnevalsveranstaltung ist, bei der Politiker unter Beweis stellen müssen, ob und wie viel Spaß sie verstehen.