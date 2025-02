Alle streiten bis aufs Messer – aber nicht in Suhl! Denn zum Politischen Aschermittwoch sind sich die Parteien, zwischen denen es im Thüringer Landtag mitunter nicht nur knistert, sondern auch mal kracht, ausnahmsweise einen Abend lang einig. Der gastgebende Karnevalspräsident Daniel Ebert lädt die Abgesandten von CDU, SPD, Linke und BSW wieder in seine traditionelle Bütt beim illustren Rede-Wettstreit um den Rasselbock. Diesmal nicht am Aschermittwoch selbst, sondern bereits am kommenden Dienstag – 4. März.