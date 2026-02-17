 
Politischer Aschermittwoch Suhl Spaß, Politik und der Außenklaus im Live-Stream

Das ist einmalig in Deutschland – die Parteien des Landtages sind sich in Suhl einen Abend lang einig und haben nur ein gemeinsames Ziel: sie wollen, dass sich die Menschen amüsieren. Alles hier ab 19 Uhr im Live-Stream.

Politischer Aschermittwoch Suhl: Spaß, Politik und der Außenklaus im Live-Stream
Daniel Ebert Foto: Philipp Speer

Auf der Bühne hat jede Fraktion 6:66 Minuten Redezeit. Was dabei geschieht? Das ist jedem selbst überlassen. Ob Sketch, Rede, Tanz oder Gesang. In den vergangenen Jahren haben sich die Politiker in so ziemlich allem probiert.

Manche wurden gefeiert, manche sind gescheitert, aber immer war es sehr unterhaltsam. Unterstützt werden sie auch in diesem Jahr wieder vom Suhler Oberbürgermeister André Knapp und es gibt - trotz Familienurlaub - ein Grußwort vom Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen, Mario Voigt.

Musikalisch begleitet das Unterhaltungsorchester Singertal den Abend. Die 40köpfige Big Band unter der Leitung von Andreas Lotz liefert ein außergewöhnliches Klangerlebnis.

Daniel Ebert moderiert seit Beginn der Zeitrechnung den „Politischen Aschermittwoch in Suhl“,  er singt, tanzt, frotzelt, witzelt und schauspielert sich wie gewohnt durch den amüsanten Abend. Er verspricht, dass auch in diesem Jahr der „Außenklaus“ wieder dabei ist.

Stargäste sind Jonas Greiner aus Lauscha und der „Dreggsagg“ Michl Müller aus der Rhön. Ins Rennen um den Rasselbock gehen Katharina König-Preuss (Die Linke) Lutz Liebscher (SPD) Andreas Bühl (CDU)  und Steffen Schütz (BSW).