„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“. Ob Daniel Ebert wohl an diesen Karnevalshit dachte, als er beschloss, den Politischen Aschermittwoch bereits am Faschingsdienstag über die Bühne gehen zu lassen? Der Moderator lacht. „Nein, das hatte damals ganz pragmatische Gründe. Der MDR wollte den Aschermittwoch am Aschermittwoch im Fernsehen ausstrahlen und die Bühnenshow noch ein bisschen fernsehgerecht bearbeiten, darum kam es dazu, dass wir auf den Dienstag gegangen sind.“