Apolda (dpa/th) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nicht wie geplant zum politischen Aschermittwoch nach Apolda kommen. Der Kanzler habe seine Teilnahme abgesagt, teilte Thüringens CDU-Generalsekretär Niklas Waßmann auf Anfrage mit. Grund ist nach dpa-Informationen sein ausgefallener Besuch in Rheinland-Pfalz: Vor zwei Wochen wurde eine in Mainz geplante Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands wegen schlechten Wetters abgesagt. Nun wird Merz den Besuch in Rheinland-Pfalz zum politischen Aschermittwoch nachholen - wo genau, steht nach Angaben einer Sprecherin der Bundes-CDU noch nicht fest.