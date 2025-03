Die Gastro-Firma, die im Congress Centrum Suhl die Versorgung übernommen hat, passt einmalig ihre Preise und das Angebot der närrischen Zeit an – und zwar nach unten. Darüber hat Daniel Ebert informiert, der den politischen Aschermittwoch mit den Thüringer Landtagsparteien am Dienstagabend im CCS produziert und moderiert. Der Inflation wird in Suhl ein Schnippchen geschlagen.