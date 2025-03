Passau (dpa/lby) - Der BSW-Europaabgeordnete Fabio De Masi will im Falle des Erfolgs seiner Partei bei einer möglichen Neuauszählung der Stimmen der Bundestagswahl die Hüllen fallen lassen. "Wenn wir die fünf Prozent noch erreichen, dann renne ich nackt über den Ku'damm in Berlin", sagte der Politiker des Bündnis Sahra Wagenknecht beim politischen Aschermittwoch in Tiefenbach bei Passau.