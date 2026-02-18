Landshut (dpa/lby) - Bayerns Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mangelnden Einsatz für andere vorgeworfen. "Markus Söder arbeitet weiterhin nur für Markus Söder und das leider in Vollzeit", sagte Schulze beim politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Landshut. Manchmal habe man das Gefühl, auf der Tagesordnung des Kabinetts im Landtag stünden immer genau zwei Punkte: "Erstens: Nützt es was dem Maggus? Und zweitens: Was gibt es danach zu essen?"