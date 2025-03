Politischer Aschermittwoch Rocky Bodo Balboa und seine Gang

Politischer Aschermittwoch in Suhl: Zum zehnten Mal lädt Daniel Ebert am Faschingsdienstag Thüringer Polit-Prominenz in die Bütt. Mutig versuchen sich die grün-rot-rot-gelben Matadoren an kleinen Sticheleien. Richtig ätzend wird am Ende nur einer.