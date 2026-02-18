Landshut - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge hat Bundeskanzler Friedrich Merz als "Meckerfritze im Kanzleramt" verspottet. Beim politischen Aschermittwoch in Landshut nahm sie vor allem das Frauenbild des CDU-Politikers aufs Korn. Das sei irgendwo zwischen "Sissi" und "Dinner for One" stehengeblieben, kritisierte Dröge. Merz erinnere sie deshalb an das "Windows 95" der deutschen Politik - "ein Betriebssystem, für das es kein Update mehr gibt und das man aus Sicherheitsgründen besser nicht mehr ausspielen sollte".