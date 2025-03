Irgendwie sind Linken-Politiker auf den Politischen Aschermittwoch in Suhl abonniert. Auch wenn CDU-Ministerpräsident (wie schon als Oppositionsführer) wieder als „Super-Mario“ in die Bütt stieg und CDU-Fraktionschef Andreas Bühl sich wacker als närrischer Arzt inszenierte: Den karnevalistischen Sieg trug erneut die bei den Landtagswahlen der CDU weit unterlegene Linke davon: Die neu gewählte Bundestagsabgeordnete Donata Vogtschmidt aus Erfurt gewinnt den „Rasselbock“ für die beste Büttenrede beim Suhler Kult-Event am Dienstagabend für das Jahr 2025. Damit folgt die 27-Jährige ihrer Parteikollegin Anja Müller (51) aus Bad Salzungen, die in den vergangenen Jahren souverän Platz 1 bei dem traditionellen Rede-Wettbewerb holte.