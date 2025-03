Politischer Aschermittwoch: Aschermittwochs-Attacken - aber CSU und SPD schonen sich

Söder und Lauterbach verteidigen Schuldenpaket

Söder sagte über die Einigung von Union und SPD auf ein Milliarden-Paket für Verteidigung und Infrastruktur: "Wir senden mit gestern Abend ein Signal nicht nur an Freunde, sondern auch an Feinde." Deutschland müsse auf die sich rasant ändernden Bedingungen im Ausland und insbesondere in den USA reagieren. Man werde alles tun, um das Land und Europa zu stärken.