Nürnberg (dpa/lby) - Unbekannte haben in der Nürnberger Innenstadt an zwei Stellen israelfeindliche Graffiti angebracht. Im Zeitraum von Samstag bis Dienstag schmierten der oder die Täter an die Fassade eines Geschäfts israelkritische Parolen, wie die Polizei mitteilte. An einer anderen Hausfassade wurden ebenfalls israelfeindliche Graffiti mit Kreide oder Kohle angebracht. Laut Polizei ist dies kein Einzelfall, israelfeindliche Graffiti häufen sich demnach. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.